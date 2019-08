Mit wechselnder Bewölkung starten wir heute in den Vormittag. Bis zum Mittag zeigt sich häufig die Sonne zwischen den Wolken, auch in der zweiten Tageshälfte bleibt es bei einem Wechsel aus Quellwolken und Sonnenschein trocken. Gegen Abend sind lokale Regenschauer nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte steigen auf 25 Grad in den Löwensteiner Bergen, bis zu 27 Grad werden es in Großbottwar, Marbach und Mundelsheim.