Marbach/Bottwartal Gasnetze werden ein Thema

Marbach/Bottwartal - Eine ganze Reihe von Kommunen im Landkreis Ludwigsburg sind über den Neckar-Elektrizitätsverband (NEV) Mitglied in der Strom-Netzgesellschaft der Kawag. Diese Städte und Gemeinden werden in absehbarer Zeit auch über den Beitritt zur Gas-Netzgesellschaft der Kawag entscheiden müssen. Das Projekt hängt derzeit noch in der Warteschleife, wird aber die Gemeinderäte voraussichtlich noch in diesem Jahr beschäftigen. Zunächst muss das Landeskartellamt erklären, wie viel Rendite es den Kommunen als Teilhaber einer Gas-Netzgesellschaft angesichts rückläufiger Kapitalerträge auf den Finanzmärkten überhaupt gestattet.