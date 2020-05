Marbach-Bottwartal Freude über Öffnung überwiegt

Einfach Tische rauszunehmen sei schwierig. Bis zu acht Personen aus zwei Haushalten dürften an einem Tisch sitzen, dieselbe Zahl oder auch weniger aus drei Haushalten sei dagegen nicht gestattet. „Das bedeutet in der Reservierung viel Aufwand, weil wir das abfragen müssen“, erklärt sie. Für Pfingsten habe man schon etliche angemeldete Gäste, aber was sonst noch komme, könne man überhaupt nicht abschätzen. Die Gäste müssten sich in eine Liste eintragen, wobei das Thema Datenschutz da noch in der Diskussion sei. Das Servicepersonal trägt Mund-Nasen-Schutz, an der Theke, wo Wurst oder Kalbsragout in Gläsern verkauft wird, gebe es eine Plexiglasscheibe, „und für die Toiletten soll man günstigenfalls jemanden abstellen, der die Zahl beschränkt,“ wundert sie sich über die Empfehlung. Schön sei, dass sich die Gäste „schon ganz arg freuen“. Doch: „So wie vorher wird es wohl lange nicht mehr werden“, befürchtet Renate Schick.