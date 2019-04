Marbach/Bottwartal Freizeitschiffe nehmen Parkraum weg

Marbach/Bottwartal - Einer Leserin aus Steinheim (Name ist der Redaktion bekannt) ist die steigende Zahl von Wohnmobilen in ihrem Wohnviertel ein Dorn im Auge. Genauer gesagt will sie sich nicht damit abfinden, dass einer der Fahrzeughalter das Recht hat, dauerhaft einen Parkplatz störend vor dem Haus des Nachbarn zu belegen. „Bis jetzt ist ein derartiges Dauerparken erlaubt, da es sich um ein eigenständiges Fahrzeug mit eigenem Motor handelt“, sagt die Steinheimerin.