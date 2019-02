Marbach/Bottwartal Freie Wähler: Ein Rettungswagen soll in Marbach bleiben

Ob es für Marbach und dessen nähere Umgebung eine viel bessere Lösung gibt, wagt Manfred Hormann, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Ludwigsburg, zu bezweifeln. „Wir können selbst vom Marbacher Krankenhaus nicht sofort mit Blaulicht, Martinshorn und Vollgas losfahren und müssen Rücksicht auf die Verkehrssituation am Friedhof und die verkehrsberuhigte Zone an der Hauptstraße nehmen“, sagt er und verteidigt damit den Standort im Wohngebiet in Murr. Ginge es nach den Freien Wählern, müsste am besten in jedem der Orte ein Rettungswagen stehen, überspitzt Hormann, „und am besten noch ein Krankenhaus mit Notaufnahme“. Der DRK-Chef verweist auf den geltenden Beschluss des Bereichsausschusses, der die Wache bewusst ins Bottwartal hineinverlegt haben wollte. „Wenn die Stadt Marbach noch einmal nachverhandeln möchte, kann sie das gerne tun.“ Hormann glaubt jedoch nicht, dass ein einzelner Rettungswagen am Krankenhaus viel bringt. „Ein solcher Rettungswagen wäre nicht ausschließlich für Marbach da – wenn er unterwegs ist, kommt in 30 Prozent der Fälle schon jetzt ein Wagen aus Besigheim oder Bietigheim-Bissingen.“ Auch wären die Teams der Rettungswagen bei zwei Standorten nicht mehr so flexibel einsetzbar. Letztlich habe der Bereichsausschuss den Kreis Ludwigsburg im Blick: „Was bringt es uns, wenn wir in Marbach und Umgebung binnen acht Minuten sind und ein Patient in Prevorst ist tot, weil wir erst nach 15 Minuten da sein können?“

Die Forderung der Marbacher Freien Wähler sei dem Bereichsausschuss für den Rettungsdienst bisher nicht bekannt, teilt Daniel Groß, stellvertretender Landesgeschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) und aktueller Vorsitzender des Bereichsausschusses für den Rettungsdienst im Kreis Ludwigsburg, mit. Unabhängig von der Initiative der Freien Wähler habe der Bereichsausschuss die Verschiebung der Rettungswache von Marbach nach Murr detailliert geprüft. Mit diesem Schritt sollte, so Groß, unter anderem die rettungsdienstliche Versorgung des Bottwartals verbessert werden. Entscheidend für die Standortwahl in Murr sei gewesen, „dass weiterhin die Sicherstellung des bisherigen Einsatzgebietes gewährleistet bleibt“. Zu diesem Zweck sei zusätzlich zu einem weiteren Rettungswagen in der Tagvorhaltung in Murr auch im Ludwigsburger Stadtteil Neckarweihingen ein weiterer Rettungswagen stationiert worden.