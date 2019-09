Marbach/Bottwartal Einige Schulbusse kommen zu spät an

Marbach/Bottwartal - Die Beschwerden über das neu beauftragte Busunternehmen Friedrich Müller häufen sich. Nachdem bereits beim Ausspracheabend im Marbacher Stadtteil Hörnle Kritik am zu schnellen Fahren, fehlenden Sprachkenntnissen und dem Verkauf falscher Tickets laut wurde (wir berichteten), äußerten am Donnerstag Bürgervertreter in mehreren Ortsgremien Kritik. So ist offensichtlich der Schülertransport in Großbottwar und Oberstenfeld betroffen. In Erdmannhausen klagte ein Rat über permanente Unpünktlichkeit.