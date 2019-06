Marbach/Bottwartal Die Pflege fordert die Kommunen heraus

In Marbach entstehen zwar in Rielingshausen 30 neue Pflegeplätze zu den 86 in Marbach vorhandenen, doch müsste die Stadt laut Kreispflegeplan eigentlich bis zum Jahr 2020 136 Plätze vorweisen. Der Marbacher Rathauschef Jan Trost erkennt trotzdem „keinen dringenden Handlungsbedarf“. Im Nachbarort Erdmannhausen gebe es mit dem Neubau des großen Pflegeheims in der Bahnhofstraße künftig „deutlich mehr Platzangebote als rechnerische Nachfrage aus dem Ort“. Tatsächlich weist Erdmannhausen mit dem Neubau im Jahr 2020 dann 72 Plätze mehr auf, als es selbst benötigt, was die Bürgermeisterin Birgit Hannemann wegen des demografischen Wandels in der Region für „angemessen“ hält. Für Jan Trost ist der Erdmannhäuser Überhang trotzdem kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen: „Im Gespräch ist momentan noch, dass im neuen Gesundheitscampus Marbach auch eine Pflegeeinrichtung als ein Baustein geschaffen werden könnte.“