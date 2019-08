Marbach/Bottwartal Der Heli muss seinen Platz alleine suchen

Hindernisfreie Zu- und Abfahrtswege zum Hubschrauber werden benötigt, denn ein Landeplatz muss auch zugänglich für alle Beteiligten oder den Patiententransport sein. Auch bei einem Landeplatz, der bereits angeflogen wurde, muss bei jedem neuen Anflug geprüft werden, ob sich die Gegebenheiten geändert haben, heißt es seitens der DRF Luftrettung. Es müsse zum Beispiel sichergestellt sein, dass keine Personen gefährdet werden oder Gegenstände, die gefährlich werden könnten, vor Ort sind.

„Sicherheit für alle Beteiligten ist oberste Priorität“, lautet die Vorgabe. Last but not least sollte der Landeplatz so nah wie möglich beim Einsatzort, also beim hilfsbedürftigen Patienten sein, damit die Rettungskräfte so schnell wie möglich helfen können.