Optimiert werden soll an den Ampeln die bereits vorhandene Bevorrechtigung der Busse bei Marbach und Murr, so das Gutachten. Doch seien die Straßen zu überlastet. Nur eine eigene Busspur könne wirklich etwas bringen. Offenbar verfolgt das Konzept im weiteren Verlauf auch das Ziel, eine eigene Busspur vom Steinheimer Tunnel an der L 1100 entlang des bisherigen Radweges und der Straße zum Gruppenklärweg Häldenmühle entlangzuführen. Dies ist aber im jetzigen Beschluss noch nicht vorgesehen. „Es geht zunächst um kleine Verbesserungen auf der ganzen Strecke“, erklärt Torsten Bartzsch, Murrer Bürgermeister und Befürworter zeitnaher Verbesserungen. Bartzsch wartet mit seinem Marbacher Kollegen Jan Trost auf ein parallel laufendes Gutachten des Regierungspräsidiums Stuttgart zu den Knotenpunkten an der L 1100 und der L 1125. „Die Gutachten werden aufeinander abgestimmt“, weiß Bartzsch.