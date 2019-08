Marbach/Bottwartal Aussortierte Kleidung muss nicht in die Tonne

Marbach/Bottwartal - Der Kleiderschrank ist voll, aber trotzdem ist irgendwie einfach nichts zum Anziehen da. Ein Problem, das viele Frauen und sicher auch einige Männer kennen. Also was tun? Oft führt der Weg dann in ein Einkaufszentrum oder eine Fußgängerzone zum Einkaufsbummel. Doch dabei schwingt auch das schlechte Gewissen mit: Immer wieder beherrschen die schlechten Produktionsbedingungen in den Textilfabriken in Asien die Schlagzeilen. Chemikalien entzünden sich in den Fabriken, die Gebäude werden daraufhin zu Todesfallen. 2013 stürzte die Rana-Plaza-Textilfabrik in Bangladesch ein und riss 1135 Menschen in den Tod, 2438 weitere Arbeiter wurden verletzt. Und auch sonst herrschen oft menschenunwürdige Bedingungen in den Produktionsstätten. Das alles passiert, damit die Menschen im Westen möglichst preisgünstige Kleidung kaufen können – und das am besten jede Saison neu und in Massen. „Fast Fashion“ nennt sich dieses Konsumverhalten, dem sich verstärkt die Bewegung „Slow Fashion“ entgegenstellt. Deren Steckenpferd ist neben ökologischen und fairen Labels vor allem auch die Secondhand-Mode – also gebrauchte Kleidungsstücke.