Marbach „Bin dann Sommer 2021 wieder zurück“

Bis zwölf Jahre geht das Bestimmen, dann beginnt das Aushandeln. Man solle Vertrauen schenken, auch wenn das schwierig ist. „Man muss loslassen können – und wenn es nur die Kreditkarte ist.“

Für Eltern ist es wichtig, diese Zeit „ganz gechillt“ anzugehen. Das ist schwierig, wenn der erste Freund oder die erste Freundin zu Besuch ist und es im Jugendzimmer verdächtig ruhig wird. Helikopter- oder Kumpeleltern sind einfach nur „peinlich“, ruft das Publikum im Chor, und der Mainzer ist mit den Schwaben sehr zufrieden. „Also, in Geislingen letzt hat das nicht so gut geklappt.“

Auf die Mithilfe im Haushalt muss man verzichten. „Von World of Spülcraft ham die jetz nich so die Ahnung.“ Man könne seinen Teenis aber durchaus was für’s Leben mitgeben. „Und wenn es nur die Mülltüte ist.“