Marbach Beschluss über Ganztagsschule ist vertagt worden

Die Lehrer der Marbacher Grundschule wollen das Ganztagsmodell kippen. Ein entsprechender Beschluss der Gesamtlehrerkonferenz liegt vor. Das wirft die Frage auf, wie es an anderen Ganztags-Grundschulen läuft? Ist die Schulform auch anderswo in der Beliebtheitsskala gesunken? Finden sich generell zu wenige Pädagogen, die gerne ganztags unterrichten?

Die Silcherschule in Kornwestheim gehört zu den ersten, die 2014 die Ganztagsschule in Wahlform umgesetzt haben. 328 Schüler besuchen die Einrichtung, 211 davon in der Ganztagsform – dreimal pro Woche. Es gibt reine Ganztagsklassen, aber auch gemischte. „Wir hätten am liebsten reine Ganztagsklassen, aber das hängt natürlich immer von der Anmeldezahl ab“, sagt Schulleiterin Petra Götz. Doch das Miteinander – auch in gemischten Klassen – funktioniere gut. Die so genannten „Halbtagskinder“ haben verpflichtend einmal in der Woche nachmittags Unterricht. „Anders ließe sich alles nicht organisieren.“ Unmut der Eltern habe diese Regelung nicht verursacht. Die Silcherschule verstehe sich als Ganztagsschule. Das werde so auch in Stellenausschreibungen bewusst kommuniziert. An Bewerbungen habe es deshalb noch nie gemangelt, betont Götz. „Wir kommunizieren das ganz klar: Wer mit einem vollen Deputat zu uns kommt, muss zweimal nachmittags arbeiten, mit einem halben Deputat einmal.“ Ein Rückfall in alte Zeiten ist für Götz nicht denkbar. Das Ganztagsmodell hält sie aus gesellschaftlicher, aber auch aus pädagogischer Sicht für unabdingbar. „Wenn wir zurück in die Kernzeitbetreuung gingen, dann würde das die Eltern einen Haufen Geld kosten, und die, die es nicht bezahlen können, würden wir verlieren. Die säßen dann mittags wieder allein vor dem Fernseher. Das kann nicht unser Ziel sein.“ Gerade in Zeiten von Corona habe man gemerkt, wie wertvoll Ganztagsschule für die Kinder sei, betont Götz.

Auch Jasmin Meister von der Steinheimer Blankensteinschule kann sich ein Ende der Ganztagsschule nicht vorstellen. Zwischen 60 und 70 Prozent der insgesamt 350 Grundschüler sind an drei Tagen in der Woche in der Ganztagsform. Die restlichen Tage werden über eine von der Stadt organisierte Kernzeitbetreuung abgedeckt. Im Moment sind die Klassen gemischt – also Halbtags- und Ganztagskinder. Die Ganztagskinder haben vormittags eine so genannte LAZ-Stunde, eine Stunde, in der sie sich vom Lernen eine Auszeit nehmen können. Die Halbtagskinder haben in dieser Zeit beispielsweise Musikunterricht. „Das parallele Laufen des Stundenplans ist ein organisatorischer Megaaufwand, aber es geht“, so Meister. Viel Arbeit bedeute auch die Kommunikation mit den Vereinen beispielsweise und die Organisation der Arbeitsgemeinschaften. „Das schlägt nirgendwo auf und muss nebenher laufen.“ Was das Thema Stellenbesetzung angeht, so sei es in der Tat so, dass es einfacher ist, eine Stelle für das Halbtagsmodell zu besetzen. „Aber es gibt auch Lehrkräfte, die gerne an der Ganztagsschule mitwirken.“ Kernzeitbetreuung sei ein wichtiges Zusatzangebot, stellt Meister klar. „Aber Ganztagsschule ist für mich nicht nur ein Betreuungsangebot, sondern ein schulisches Angebot. Das ist was völlig anderes.“

Das sieht auch Mechthild Wittmer von der Höpfigheimer Grundschule so. Ganztagsschule geht über eine Betreuung hinaus, betont sie. Seit 2014 ist die Grundschule im Steinheimer Stadtteil Ganztagsschule. Wittmer kann es sich anders nicht vorstellen. „Das wäre ein Rückschritt.“ Im nächsten Schuljahr können erstmals eine reine und eine gemischte Ganztagsklasse gebildet werden. 35 der 44 Erstklässler sind für den Ganztagsbetrieb angemeldet. „Das zeigt aus meiner Sicht die gesellschaftliche Bedeutung.“ Für eine Stelle, die sie dieses Jahr ausschreiben konnte, habe sie viele Bewerbungen bekommen.