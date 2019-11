Marbach Berühren ausdrücklich erwünscht

Die Seifenblasenshow mit Ekaterina Kraft faszinierte Kleine wie Große gleichermaßen. Zu schwungvoller Musik ließen sich die Zuschauer vom anmutigen Spiel mit den schimmernden Blasen verzaubern. Wie manche Träume zerplatzten die von Kraft geformten Riesenblasen oder „Kettengebilde“ binnen weniger Sekunden. Die Künstlerin unterstützt damit das Projekt „Stückchen Himmel“, das von dem Vereinsvorsitzenden Gerhard Rall kurz vorgestellt wurde. Der Firmenchef hat sich später dann auch als Vorleser seines eigenen Buches „Wuselburg“ im Hörzentrum Krohmer engagiert.

Dass diese Aufgabe auch jungen Vorlesern Spaß macht, bewiesen einige: Etwa die elfjährige Emma Häussermann, die in der weihnachtlich anmutenden Galerie der Wendelinskapelle nicht nur demonstrierte, wie couragiert sie ist, sondern auch, wie sie die Auszüge von „Mord ist nichts für junge Damen“ in reinstem Hochdeutsch und völlig redegewandt formulierte. Helena Korn, die sogar ihren Katzen im Bett vorliest, trug anschließend aus ihrem derzeitigen Lieblingsbuch „Matilda und das Geheimnis der Buchwandler“ vor. In der Schilleria beeindruckte Helena Schwaigert mit szenisch ausdrucksvoll gelesenen Passagen, bei denen sie ihrer Stimme viele neue Facetten gab.

Gelesen wurde auch im Tobias-Mayer-Museum. Sabine Abbenseth las in einem bequemen Sessel nahm sich Otfried Preusslers Klassiker „Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ vor. Der Clou dabei war, dass die Kinder im Untergeschoss des Museums selbst Raketenbauer sein durften: 16 Kinder auf einmal saßen an den Tischen - plus deren Begleitpersonen. „Die helfen uns ganz toll. Ohne die Eltern hätten wir das gar nicht so gut geschafft“, freute sich Sabine Abbenseth, die mit ihren Teamkollegen beim Bau der Brausepulverrakete hilfreich zur Seite stand. Höhepunkt war das gemeinsame Abschießen der gebastelten Raketen draußen vor dem Museum.

Von einigen nicht entdeckt, aber gesucht, waren die beweglichen Buchstaben des Alphabets, die von Cornelia Funke gestaltet und von der Gruppe Kajom in Übergröße und im Leiterwagen durch die Stadt gezogen wurden. Ein wahrer Hingucker war der Mann mit der besten Aussicht: Auf Stelzen war er unterwegs und ließ sich mit den kreativen Buchstaben und den bunt gekleideten Kollegen gerne ablichten. Imposant fand den Riesenmann auch Marbach-Besucher Jonathan Heidger, weil seine eineinhalb Jahre alte Tochter ihn fasziniert bestaunte.