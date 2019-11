Marbach/Benningen Mit Gartenschau Geschichte schreiben

Allerdings hat das Ganze auch seinen Preis. Denn für die Umgestaltung der Flächen müssten wohl Millionenbeträge in die Hand genommen werden. Eine grobe Kostenschätzung wollen die beiden Rathauschefs aber erst am Mittwoch, 20. November, bei der öffentlichen interkommunalen Gemeinderatssitzung um 17 Uhr in der Benninger Kelter vorlegen, bei der auch das Ergebnis der Machbarkeitsstudie präsentiert wird. Bereits jetzt weist Warthon darauf hin, dass von dem Geld viele Projekte realisiert werden, die ohnehin auf der Agenda stehen. Und dafür könne man nun über die Gartenschau auch noch Zuschüsse abschöpfen, ergänzt Jan Trost. Er erinnert unter anderem an den geplanten Kultur- und Literaturpark auf der Schillerhöhe samt attraktivem Spielplatz sowie die Verlagerung von Hallenbad und Sportplatz. „Das ist die große Vision für alle Generationen. Und die könnten wir mit dem Zuschlag für die Gartenschau in den nächsten Jahren umsetzen“, erklärt er.