Marbach/Benningen Der Beschluss zur Gartenschau naht

Mit welchem Konzept die beiden Kommunen ins Rennen gehen würden, können die Bürger bei einer öffentlichen Doppelsitzung der Gremien am 18. November erfahren. Dann stellt das verantwortliche Büro Planstatt Senner vor, mit welchen Ideen und Vorstellungen man bei der Jury punkten will. Anschließend geht es noch am selben Tag in Benningen in medias res. Die Räte der Gemeinde werden dann darüber befinden, ob eine Bewerbung abgegeben werden soll. Wobei die bisherigen Verfahrensschritte zur Gartenschau in Benningen bislang stets weitgehend diskussionslos abgesegnet wurden. Schwerer abschätzen lässt sich indes, in welche Richtung sich die Waage nur drei Tage später in Marbach neigen wird. Dort wurden zuletzt Bedenken speziell wegen der verkehrlichen Belastung geäußert. Selbst die Frage nach einem Bürgerentscheid stand zwischenzeitlich im Raum, wurde dann jedoch vom Gemeinderat auf Eis gelegt. „Das ist aber aktuell kein Thema. Es gibt auch keine Initiative in der Richtung“, sagt Thomas Storkenmaier. Die Sachlage sei zudem unverändert, betont der Marbacher Hauptamtsleiter. Im momentanen Stadium lägen weiter kein konkreter Rahmenplan und keine Kostenberechnung vor, sodass die Grundlage für einen etwaigen Beschluss via Bürgerentscheid fehle. So wird also der Gemeinderat der Schillerstadt darüber befinden müssen, ob die Bewerbungsunterlagen abgegeben werden sollen – oder nicht.