Marbach bekommt einen Unverpackt-Laden Grüner Laden steht in den Startlöchern

Wo das Geschäft seine Pforten öffnen wird, steht noch nicht endgültig fest. „Das wird sich in den nächsten Tagen klären“, sagt Maya Esch. Es gebe mehrere Optionen. Ein mögliches Domizil befinde sich in der Fußgängerzone, ein anderes in Richtung Bahnhof. Wichtig sei auf alle Fälle ein zentraler Standort. Und es sei auch garantiert, dass es mit einer der im Raum stehenden Möglichkeiten hinhaut, erklärt Maya Esch, die das Geschäft mit ihrem Mann als gemeinnütziges Projekt aufziehen und wahrscheinlich eine gGmbH gründen möchte. Ihr schwebt zudem vor, die Räumlichkeiten für Kooperationen zu öffnen. Denkbar sei unter anderem, dass Workshops rund ums Thema Nachhaltigkeit in dem Laden stattfinden. Esch würde es überdies begrüßen, wenn sich Bürger einbringen. Man könne beispielsweise auf ehrenamtlicher Basis im Laden mithelfen oder sich an den Mietkosten beteiligen. Maya Esch erinnert in dem Zusammenhang an das Foodsharing-Café in Stuttgart, bei sich ebenfalls Freiwillige an der Pacht beteiligen, weil sie das Projekt unterstützen wollen. Und die Mieten seien dieser Tage recht hoch, gibt sie zu bedenken.