Marbach Beim Malen steigt die Freude auf Ostern

Die Familie Trost bemalt Eier mit Wasserfarben. „Das kennen die Kinder, damit malen sie viel.“ Auch Klara hat sich einen Pinsel geschnappt und bemalt ein Ei mit ihrer Lieblingsfarbe rosafarben. Der Reiz besteht darin, einfach drauflos malen zu können, wie es für Kinder in diesem Alter ganz normal ist. Wenig später hat Klara noch ein mittelblaues Ei produziert. „Ich sehe einen Pinguin“, sagt die Mutter und zeigt eine Stelle auf dem Ei, an der tatsächlich mit einiger Fantasie ein antarktischer Bewohner gesichtet werden könnte. Ein drittes Ei zeigt eine schöne Farbmischung in rotorange. Klara ist selbst ein bisschen stolz und möchte das Ei ihrer Betreuerin aus dem Kindernest zeigen. „Wir hängen die Eier selbst auf oder verschenken sie“, erzählt Claudia Trost, die zurzeit als Mutter daheim alle Hände voll zu tun hat, aber sich vorstellen kann, bald wieder als Grundschullehrerin zu arbeiten. Dann ist das Ostereiermalen schlagartig zu Ende. Klara und Jakob haben Hunger und essen einen Joghurt. Marleen wird gestillt. Auf Ostern freuen sich alle – „weil der Osterhase kommt“, sagt Jakob und strahlt. Die Eier von Meister Lampe werden ebenfalls schön bunt und auf jeden Fall nicht so leicht zu finden sein. Versteckt werden Ostereier in Familien seit dem 18. Jahrhundert. Besonders Eltern aus der bürgerlicher Schicht förderten damit den Spieltrieb ihrer Kinder. Das Verstecken der Eier soll auch darauf zurückgehen, dass die Kirche schon lange vorher den Kult um die germanischen Fruchtbarkeitsgöttin Ostara ungern sah, sodass die Übergabe bunter Eier zu einer geheimen Aktion werden musste.