Marbach/Beilstein/Mundelsheim

Für einen originellen Maischerz wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Marbacher Stadtteil Rielingshausen gesorgt. Die Bushaltestelle an der Hauptstraße ist kurzerhand zur „Dusche“ umfunktioniert worden. Am Provisorium mit Blechdach, das steht, bis die Bushaltestelle behindertengerecht gebaut und die Hauptstraße fertig ist, gab es in der Vergangenheit immer wieder Kritik. Aus der Gemeinde Mundelsheim wurde die Stadt Gaildorf und in Beilstein ist einmal mehr ein Buga-Zwerg aufgetaucht. Er wurde am Busbahnhof am Ortseingang mit dem Schild „Karl ist zurück“ postiert. Samt dem Hinweis, dass offenbar Gronauer Zeitgenossen sich den Scherz erlaubt haben. Abgesehen von ein paar Ruhestörungen gab es laut Polizeidirektion Ludwigsburg nichts.(kaz) Fotos:Karin Götz, privat