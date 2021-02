Marbach Bei Asylheimen alles im grünen Bereich

Positiv hob Jalil Daikhi zudem hervor, dass es keinen Corona-Ausbruch in den Sammelunterkünften gegeben habe. Lediglich ein Geflüchteter habe sich mit dem Virus infiziert, der aber privat in einer Wohnung untergekommen sei – wie 2020 immerhin insgesamt 57 Personen. Daikhi betonte zudem, dass es in den Heimen friedlich zugehe und man schon bei der Belegung darauf achte, mögliche Konfliktherde im Keim zu ersticken – indem beispielsweise Anhänger von Glaubensgruppen, die sich erfahrungsgemäß nicht so gut vertragen, nicht Tür an Tür untergebracht werden. Fälle von häuslicher Gewalt seien ebenfalls nicht bekannt, sagte Keiper auf Nachfrage von Hendrik Lüdke von Puls. Sie machte allerdings keinen Hehl daraus, dass ab und an Waschmaschinen unsachgemäß bedient werden und die Geräte dann defekt sind. Ein Umstand, auf den Rüdiger Breh von den Freien Wählern hingewiesen hatte. „Da schütteln wir auch immer wieder den Kopf“, sagte Keiper. Es werde stets erläutert, was in die Trommel darf und was dort nichts verloren hat – zum Beispiel Schuhe. Unschön ist auch, dass sich seit 2019 immer wieder Bettwanzen in den Heimen tummeln. Zunächst habe man die Tierchen für teures Geld vom Kammerjäger beseitigen lassen, sagte Keiper. Inzwischen habe man ein Gerät angeschafft, mit dem der Hausmeister den winzigen Quälgeistern den Garaus machen kann.