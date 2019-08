Marbach Beachtage: Ablauf top – Wetter nicht so

Ob es im kommenden Jahr eine Neuauflage der Beachtage gibt, müsse noch besprochen werden, so Birgit Bauer. „Das ist ein großes Projekt, das viel Arbeit macht“, da müsse auf jeden Fall mit dem Veranstalter Stadtmarketing und der Stadt gesprochen werden. Zudem will man herausfinden, ob die Bürger sich die Veranstaltung wieder wünschen. „Wir machen in der letzten Woche eine Umfrage, an der jeder teilnehmen kann.“