Marbach Bauarbeiten zwischen Kauflandkreuzung und Labag

as Regierungspräsidium Stuttgart erneuert von Montag, 28. Oktober, an, bis voraussichtlich Montag, 18. November 2019, die Fahrbahndecke der Landesstraße 1124 in Marbach in beiden Fahrtrichtungen. Die zu sanierende Strecke beginnt ab der Kreuzung Rielingshäuser Straße/Erdmannhäuser Straße (K 1603) und erstreckt sich bis etwa 100 Meter hinter der Einmündung der Kirchenweinbergstraße, gegenüber der Firma Labag. Der Asphaltaufbau der Landesstraße wird erneuert. Zudem werden Schadstellen in den Tragschichten ausgebessert. Die Maßnahme erfolgt in zwei Bauabschnitten. Das teilt das Regierungspräsidium Stuttgart mit.