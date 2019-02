Am 18. Spieltag der Basketball-Landesliga erwartet der TV Marbach am Sonntag (17 Uhr) die PKF Titans Stuttgart in der Sporthalle Lauerbäumle. Auf dem Papier sind die Schillerstädter der klare Favorit gegen das Tabellenschlusslicht, das in dieser Saison erst einen einzigen Sieg feierte. Die Stuttgarter haben auch die wenigsten Körbe erzielt und sind auch in Sachen Freiwurfquote Tabellenletzter.