Marbach/Basketball TV Marbach will Revanche

Marbach - Die vergangenen Wochen verliefen die Landesliga-Basketballer des TV Marbach wenig erfolgreich: Das Team von Coach Uli Heyden kassierte zuletzt drei Niederlagen in Folge. Allerdings zeigten die Marbacher bei den knapp verlorenen Spielen gegen Spitzenreiter TG Nürtingen und den Tabellenzweiten TSB Schwäbisch Gmünd starke Leistungen. „Auch wenn die Ergebnisse nicht gestimmt haben, waren die letzten beiden Spiele richtig gut“, findet Teamcaptain Simon Albert. Am Sonntag (17 Uhr) kommt nun der nächste Hochkaräter, denn da erwarten die Schillerstädter den Tabellendritten TSV Kupferzell in der Sporthalle am Lauerbäumle.