„Das war ein geiles Spiel. Die Jungs haben nie aufgegeben, auch nicht, als sie einen Stotterer hatten und viele Chancen nicht genutzt haben“, lobte Trainer Uli Heyden. Am kommenden Wochenende steht noch das Auswärtsspiel bei den Zuffenhausen 89ers an. „Das wollen wir anständig über die Bühne bringen, auch, wenn es für uns um nichts mehr geht“, so der Marbacher Coach. Am übernächsten Wochenende endet die Pflichtspielsaison für den TVM dann mit dem Pokal-Final-Four in Sandhausen.