Zu Spielbeginn lagen die Marbacher mehrere Minuten vorn. Die Angriffe führten meist zum Erfolg, während es defensiv auch sehr gut klappte. Nach Treffern von Igor Golovnin und zweimal Simon Albert führten die Gastgeber nach fünf Minuten mit 9:5. Erst jetzt agierten die favorisierten Ludwigsburger etwas effektiver im Angriff und gingen dank mehrerer Fastbreaktreffer in Führung. Mit einem Dreier kurz vor der Pausensirene stellten sie den 15:21-Pausenstand her. Im zweiten Quarter fehlte den Schillerstädtern mitunter das Wurfglück. So bauten die Gäste ihre Führung etwas aus. Immerhin waren die Marbacher dreimal von jenseits der Dreier-Linie erfolgreich. Luis Cadenbach war dabei einmal, Cem Akkas zweimal erfolgreich. Dennoch betrug der Rückstand zur Halbzeit beim 32:46 schon 14 Punkte.