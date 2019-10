Marbach/Basketball Abgezocktes Team zu Gast in Marbach

In dieser Saison ist die Marbacher Mannschaft stark verjüngt und muss erst zusammenfinden. Trotz kämpferischer Leistungen gingen die letzten Spiele zum Teil sehr knapp verloren. Das lag auch daran, dass defensiv noch zu viele Fehler gemacht wurden. „Wir haben vor allem an unserem Umschaltspiel gearbeitet, besonders defensiv, weil wir zu viele Punkte im Fastbreak bekommen haben“, sagt Teamcaptain Simon Albert, der das Training unter der Woche leitete, da Uli Heyden beruflich verhindert war. „Ansonsten haben wir viel geworfen und gespielt, um uns weiter zu finden“, so Albert, der verletzungsbedingt am Sonntag nicht zum Einsatz kommen wird. Zurückkehren wird dagegen Dennis Ludwig, der in den vergangenen beiden Wochen im Urlaub war.