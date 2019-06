Marbach Bahn will Kunden nur noch per Video beraten

Für den Kunden entstünden durch die Umstellung keine Nachteile, beteuert ein Pressesprecher der Deutschen Bahn. Das Prinzip sei denkbar einfach. Man drücke auf einen Knopf, dann erscheine ein Mitarbeiter auf dem Bildschirm, dem man sein Anliegen schildern könne. Die gewünschten Fahrkarten könnten an einem Automaten direkt neben dem Display bezahlt und herausgelassen werden. Der einzige Unterschied sei also, dass man dem Berater nicht mehr leibhaftig gegenüberstehe. Und die Servicezeiten werden laut Vorlage zur Sitzung des Verkehrsausschusses in Marbach sogar ausgedehnt. Pro Woche ist derzeit rund 41 Stunden Personal vor Ort. Nach der Umstellung auf das Videosystem können sich Pendler an 87 Stunden beraten lassen. Der Bahnsprecher betont, dass das System bereits in St. Georgen oder Triberg eingesetzt werde. „Am Anfang waren die Leute skeptisch“, sagt er. Aber das Misstrauen habe sich schnell in Wohlgefallen aufgelöst. „Das ist die einhellige Meinung“, erklärt der Mann von der Pressestelle. Mit dem System sei gewährleistet, dass trotz des wirtschaftlichen Drucks weiter vor Ort eine Beratung angeboten werden könne, und das sogar in einem größeren Umfang.