Marbach Bagger reißen Marktstraße erst 2021 auf

Früher als im Frühjahr 2021 wäre angesichts all dieser angedachten Schritte der Spatenstich also gar nicht möglich. Die Räte hatten an dem Zeitplan auch nichts auszusetzen. Barbara Eßlinger von den Grünen empfahl jedoch, den Citymanager, den die Stadt engagieren will, mindestens ein halbes Jahr vor dem Baustart einzustellen. „Der muss sich einarbeiten“, betonte sie. Wichtig sei ferner, die Marktbeschicker auf dem Laufenden zu halten, damit nicht noch mehr Anbieter wegbrechen. Ernst Morlock von der SPD pflichtete wie Martin Mistele von den Freien Wählern bei, dass der Citymanager rechtzeitig mit ins Boot geholt werden müsse – was auch der Bürgermeister so sah. Entscheidend sei, dass trotz der Sanierung Leben in der Stadt bleibe, ergänzte Jochen Biesinger von der CDU, der deshalb ebenfalls dazu riet, mit den Marktbeschickern früh das Gespräch zu suchen. Doch auch eine „echte Mitwirkung“ der Bürger und eine „ernsthafte Auseinandersetzung“ mit ihren Vorschlägen sei elementar, meinte Benjamin Flaig von Puls. „Viele hatten in der Vergangenheit das Gefühl, nicht erhört zu werden“, sagte er, woraufhin Jan Trost nochmals beteuerte, viel Wert auf einen Austausch zu legen.