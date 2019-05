Die Anliegerkommunen der S 4 reagieren unterschiedlich. „Es ist immer gut, wenn man Verkehr von der Straße auf die Schiene holt – und ein Viertelstundentakt hilft“, meint die Erdmannhäuser Bürgermeisterin Birgit Hannemann, doch gäbe es für den Ausbau der S 60 offenbar die stichhaltigeren Gründe. Ihr Ort sei mit Bahn und Bus relativ gut angebunden. Verständnis für die Entscheidung hat auch Gerhard Heim, Erster Beigeordneter der Stadt Marbach. „Für uns hat der bestehende Viertelstundentakt von Marbach in Richtung Stuttgart größere Bedeutung“, sagt er und vertraut der Studie. Unzufrieden ist dagegen die Burgstettener Bürgermeisterin Irmtraud Wiedersatz: „Ich hätte den 15-Minuten-Takt zumindest in den Hauptverkehrszeiten gerne gehabt.“ Am Backnanger Bahnhof sei alles auf die S 3 abgestimmt. Wer aus Richtung Stuttgart dort ankomme, müsse beim Umsteigen in Richtung Marbach länger auf die S 4 warten. Außerdem störe sie, dass der Halbstunden-Takt nach 20 Uhr aufhöre, „wo doch in Stuttgart die Geschäfte bis 20 Uhr geöffnet sind. Wer die S-Bahn dann verpasst, muss sehr lange auf die nächste warten.“