Marbach-Backnang 15-Minuten-Takt auf Abstellgleis

Stuttgart - Seit dem Jahr 2012 fährt die S 4 zwischen Marbach und Backnang im 30-Minuten-Takt, jetzt will der Verband Region Stuttgart auf Antrag der CDU-Fraktion aus der besseren Anbindung ans Nahverkehrsnetz auch planungsrechtliche Konsequenzenziehen. Die Gemeinden Erdmannhausen, Kirchberg, Affalterbach und Burgstetten sollen künftig mehr Wohnungsbaugebiete ausweisen dürfen. Zugleich empfiehlt eine Studie des Verkehrswissenschaftlichen Instituts der Universität Stuttgart, dass auf diesem Abschnitt eine dichtere Zugfolge der S-Bahnen nicht realisiert werden sollte. „Ein 15-Minuten-Takt auf der Linie S 4 zwischen Marbach und Backnang bedarf sehr großer Infrastrukturmaßnahmen, führt jedoch nicht zu Wirkungen, die diese Maßnahmen derzeit rechtfertigen“, sagt der Gutachter Stefan Tritschler. Die Region folgt dem Rat und konzentriert sich zunächst auf andere Verbesserungen im S-Bahnnetz.Im Regionalplan, der die Nutzung von Flächen regelt, gibt es zwei Klassen von Gemeinden – solche, die nur so viel neue Wohngebiete ausweisen dürfen, wie sie für das Wachstum aus der bereits dort ansässige Bevölkerung brauchen, und solche, die wegen ihrer günstigen Verkehrsanbindung für Neubürger attraktiv sind und deshalb mehr Wohnungsbau planen können. Im ersten Fall wird grob von einem Zuwachs von einem Prozent der bestehenden Wohneinheiten in fünf Jahren ausgegangen, im zweiten Fall von 1,5 Prozent in diesem Zeitraum. Die Einteilung ist deshalb wichtig, weil die Pläne der Gemeinden dem Regionalplan entsprechen müssen – und mehr Einwohner die finanzielle Lage einer Kommune verbessern. Allerdings muss bei einer anderen Einstufung auch dichter gebaut werden. Der regionale Planungsausschuss hat am Mittwoch einstimmig beschlossen, dass die Neuklassifizierung von Erdmannhausen, Kirchberg, Affalterbach und Burgstetten im Regionalplan in Angriff genommen werden soll und damit neue Wohnbaupotenziale erschlossen werden können. CDU-Regionalrat Michael Schreiber begründete den Vorstoß damit, dass mehr für den Wohnungsbau getan werden müsse. „Wir hoffen, dass die Gemeinden die Chancen nutzen“, sagte er. Auch Grüne, Freie Wähler, SPD, AfD, FDP und Linke stimmten zu.