Marbach Auto überschlägt sich

Marbach - Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache ist am Montagvormittag ein Autofahrer von der L 1100 in Höhe des Marbacher Kraftwerks abgekommen. Der Wagen fuhr gegen 11.20 Uhr nach links von der Straße, blieb an einem Baum hängen, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen.