Marbach Auto rollt den Berg hinunter

Marbach - Der geparkte Volkswagen einer 57-Jährigen hat sich am Samstag gegen 8.45 Uhr selbstständig gemacht und ist eine Straße im Kirchenweinberg hinuntergerollt. Das teilt die Polizei jetzt mit. Sie hatte den Wagen im Bereich der Kirchenweinbergstraße, Ecke Tulpenstraße abgestellt. Die Polizei berichtet, dass sich das Auto „aufgrund fehlender Sicherung gegen Wegrollen an der Gefällstrecke“ selbstständig gemacht hat. Der Pkw kollidierte mit einem Stromverteiler. Weiterhin wurden durch das Fahrzeug eine Hecke und ein Baum in einem Vorgarten leicht beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden beträgt rund 10 000 Euro, so die Polizei.