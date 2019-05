So unterschiedlich diese Romane von ihrer Thematik her auch seien – sie führen ins politisch aufgewühlte Wien des Jahres 2000 sowie ins Afrika des 19. und des 20. Jahrhunderts - zeichneten sie sich doch durch Gemeinsamkeiten aus: „Immer wieder finden sich bei Thomas Stangl Grenzräume und Grenzsituationen, die zur Sprache gebracht werden.“ So finde der Autor in „Der einzige Ort“ eine eigene Perspektive, die man nur aus dem Traum kenne. „Thomas Stangl verdanken wir einen Raum, in dem sich Vergangenes und Gegenwärtiges durchdringen. In diesem Sinne sind alle Bücher Thomas Stangls ein einziger Ort.“ Im Anschluss an die Preisverleihung las Stangl aus einigen seiner Kurztexte.