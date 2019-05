Marbach Aus der Not eine Tugend

„Gratulation an die Stadtverwaltung zu diesem Ergebnis“, sagte Ernst Morlock von der SPD, der seine Hoffnung zum Ausdruck brachte, dass die Einsparungen nicht zu Lasten der energetischen Standards gehen. Fakt sei, dass man den Kindergarten dringend benötige. Ab März 2020 seien alle Plätze in den Marbacher Einrichtungen belegt – was aber auch bedeutet, dass die Kommune einige Monate improvisieren muss, weil das neue Gebäude erst im Sommer 2020 stehen wird. Morlock erinnerte in dem Zusammenhang an einen SPD-Antrag zur Einrichtung eines Waldkindergartens. „In so einer Notlage wäre das auch ein Strohhalm, an den man sich klammern kann“, erklärte der Fraktionssprecher. Er wollte wissen, ob hier schon der Bedarf bei den Eltern abgeklopft worden sei. Jan Trost konnte diese Frage nicht aus dem Stegreif beantworten, versprach aber, sich nach dem Stand der Dinge zu erkundigen. Was die ökologischen Standards anbelangt, für die sich auch Benjamin Flaig von Puls interessierte, versicherte Bauamtsleiter Dieter Wanner, dass man in der Hinsicht keine Abstriche machen müsse. „Ein Großteil der Ersparnis ist ein allgemeiner Nachlass, der eingeräumt worden ist“, erklärte Wanner. Außerdem habe man beispielsweise auf den eigentlich geplanten Speiseaufzug verzichtet. Bei den Fenstern wurde Kunststoff statt Alu gewählt. „Wir haben das Schritt für Schritt durchgearbeitet. Bei den ökologischen Aspekten haben wir aber keine Defizite“, versicherte er. Man bekomme jetzt auch keine Billiglösung, aber eine vertretbare.