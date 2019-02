Marbach Aufbruchstimmung um neue DLA-Chefin

Forschern in aller Welt barrierefreie digitale Zugänge zu Originalquellen zu ermöglichen – das sei aus Sicht der Bundesregierung eine wichtige Zukunftsaufgabe des Literaturarchivs, so Sigrid Bias-Engels vom Ministerium für Kultur und Medien. „Marbach ist alles andere als ein elitärer Elfenbeinturm“, sagte sie und erntete Applaus, als sie das bürgerschaftliche Engagement in der Stadt hervorhob.

Menschen für Literatur und deren Erforschung zu begeistern sei eine große Stärke Sandra Richters, sagte Wolfram Ressel, Rektor der Universität Stuttgart. Die Ernennung der Kollegin, die an der Uni in ihrem Fachgebiet Neuere Deutsche Literatur reduziert weiterunterrichten werde, sei für das DLA nicht nur „folgerichtig“, sondern auch „ein großer Glücksfall“. Als Zukunftsprojekt würdigte Ressel das mit zwei Millionen Euro geförderte Projekt „Born-digitals“ (wir berichteten), in dem das DLA gemeinsam mit der Universität Stuttgart Materialien archivieren wird, die digital, also nicht handschriftlich, entstanden sind.

Aus der Antrittsrede der DLA-Direktorin Sandra Richter

Das Thema: Jazzig leitete das Andreas Reichel Trio über, dann hatte Sandra Richter selbst das Wort. Ihr Thema: „Öffentliche Urteilskräfte und ihr Literaturarchiv.“ Die neue DLA-Chefin würdigte die Aufklärung und den mündigen Bürger als deren Folge. Doch heute garantiere eine Vielzahl von Stimmen kein vernünftiges Ergebnis mehr. Halbstarke Urteilskräfte regierten laut und polemisch scharf in gegenwärtigen Öffentlichkeiten. Neue Medien würden mit ihrer Beschleunigung zu plakativen Äußerungen einladen.

Urteilskraft: Als Beispiel für eine fundierte Auseinandersetzung mit Quellen nannte Sandra Richter den französischen Protestanten Pierre Bayle, der sich 1697 über den Religionsstifter Mohammed differenziert geäußert habe. Quellenkritik ermögliche nach Bayle, zum „diskussionsfreudigen Skeptiker“ zu werden. Das Urteilsvermögen sei aber auch subjektiv, schränkte Richter ein. Das Schöne im ästhetischen Schutzraum der Kunst gelte hingegen laut Schiller als Schule der Urteilskraft, es verbinde Menschen.

Rolle des Literaturarchivs: Das Schöne und dessen Urteilskraft werden im Literaturarchiv kultiviert, so Richter. Ein Archiv sammele nicht nur, es urteile auch über Autoren und Werke. Es forsche, berücksichtige ästhetische Kriterien sowie zeitgeschichtliche Bedeutung – und kooperiere. Es müsse sich im Urteilen selbst reflektieren. Vernetzungen, heute auch digital, ermöglichten eine „heilignüchterne Begeisterung“ aus forschender Neugier. Literaturarchive seien nicht Luxustempel, sondern unverzichtbare Kulturorte.