Marbach Auf Kahlschlag soll neuer Wohnraum folgen

Für Krause ist das aber kein Problem, weil sich diese Vorgabe ohnehin mit seinen Vorstellungen für das Gelände deckt. Dem Geschäftsführer schwebt vor, die Ebene im Erdgeschoss zur Güntterstraße hin für den Einzelhandel und Dienstleister zu reservieren – um so quasi eine Verlängerung der bestehenden Einkaufsstraße zu erreichen. Das korrespondiere auch mit den Ambitionen der Stadt, die Güntterstraße perspektivisch zur Gemeindestraße zurückzustufen und dann dort das Thema Handel stärker zu bespielen, erklärt Rainer Krause.

Auf dem Rest des Geländes, also in den oberen Geschossen und in Richtung Schillerstraße, will er frischen Wohnraum schaffen. Krause hält es für realistisch, auf dem Areal um die 40 Einheiten hochzuziehen. Ein gewisser Teil davon könnte durchaus auch in die Kategorie bezahlbarer Wohnraum fallen. „Dafür sind wir offen“, sagt Krause. Doch dazu müssten zunächst Gespräche mit der Stadt geführt werden.

Eine Blaupause für die Kooperation zwischen dem Marbacher Immobiliendienst und der Kommune gibt es bereits. In der Affalterbacher Straße 37 errichtet das Unternehmen momentan 15 Wohnungen, die anschließend von der Stadt übernommen und zu vergleichsweise günstigen Konditionen vermietet werden. „Da liegen wir voll im Plan“, sagt Krause zum Fortschritt der Arbeiten an diesem Projekt. Die Schlüsselübergabe könne wohl im Februar oder März 2020 erfolgen. „Wenn es früher klappt, ist es natürlich gut.“

In der Güntterstraße befindet sich der Prozess hingegen noch ganz am Anfang. Der Startschuss fiel mit den Rodungsarbeiten, die laut Rainer Krause im Januar und Februar über die Bühne gingen. „Das war aber selbstverständlich mit den Behörden abgestimmt“, betont er. Trotzdem löste der Kahlschlag in den sozialen Netzwerken auch einen kleinen Aufschrei aus. „Es ist ein Zwiespalt zwischen einer Rodung und dem Schaffen von neuem Wohnraum“, stellt Rainer Krause dazu fest. Tatsache sei aber, dass Immobilien gebraucht würden. Zumal die Ausweisung des Neubaugebiets an der Affalterbacher Straße geplatzt sei. „Das wäre nun ein gewisser Ausgleich“, sagt Krause. Außerdem handele es sich um eine innerstädtische Entwicklung.