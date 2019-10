Hier in Baden-Württemberg findet man Turteltauben am ehesten in der Rheinebene im lichten Wald oder in offenen Landschaften mit Gehölzstreifen und Bäumen, erzählt Klaus Ruge. Dort brüten sie in hohen Gebüschen oder Bäumen. „Sie nisten aber auch an Waldrändern, auf Lichtungen, in Auwäldern oder seltener auf Streuobstwiesen und in großen Parkanlagen.“ In Marbach müsse man schon großes Glück haben, eine Turteltaube zu sehen. Im Winterquartier in Afrika südlich der Sahara bewohnten sie Savannen, offene Landschaften mit Bäumen.