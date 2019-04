Marbach Arznei für die Fußgängerzone in Sicht

Marbach - Marbach - Die Firma Imakomm hat sich ein umfangreiches Maßnahmenbündel ausgedacht, um die darbende Marbacher Altstadt wieder in die Spur zu bringen. Unter all den Vorschlägen sollen nun insbesondere drei Punkte forciert werden: Die Neugestaltung der Fußgängerzone, die Anstellung eines Citymanagers und das Bereitstellen weiterer Parkplätze. Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat dieses Paket jetzt abgesegnet – allerdings gingen die Meinungen darüber, was wie wann umgesetzt werden sollte, doch mitunter ziemlich weit auseinander.Komplett einig war sich das Gremium im Grunde nur in der Frage, dass in der Fußgängerzone akuter Handlungsbedarf herrscht. „Wir stehen unter Zeitdruck“, konstatierte Ernst Morlock von der SPD. Es sei also richtig, sich nun nach einem geeigneten Planungsbüro für die Umgestaltung umzuschauen. Martin Mistele von den Freien Wählern verglich die Innenstadt samt Markt mit einem Patienten, für den die Sanierung wie eine Medizin wirken könnte. Die Bauzeit betrage jedoch gut ein Jahr, für eine mögliche Tiefgarage in der Grabenstraße müssten wohl sogar zwei Jahre veranschlagt werden. „Diese Therapie muss der Patient erst einmal überleben“, sagte er.