Marbach Andreas Freund zieht sich zurück

„Mir ging es in meinem Programm um die Gestaltung Marbachs mit den Bürgern. Von anderen Kandidaten war der einzige Inhalt, auf Programme zu verweisen, die vom Bund oder Land aufgelegt werden. Ich weiß, dass neue Ideen nicht immer ohne Reibung eingeführt werden, aber das hätte ich gerne auf mich genommen, um Marbach nach vorne zu bringen“, erklärt Freund in seiner Stellungnahme. „Marbach ist nicht die Augsburger Puppenkiste. Es gibt aus meiner Sicht zu viele Leute, die an den Fäden ziehen wollen, deshalb braucht Marbach einen fest auf dem Boden stehenden Bürgermeister. Leider hat mein Programm nur wenige Wähler überzeugt, deshalb werde ich zum zweiten Wahlgang nicht mehr antreten“, so Freund weiter.