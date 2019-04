Marbach Altes Kino soll für Parkplätze weichen

Die Grünen haben sich in der Frage zu einem sofortigen Abriss des Gebäudes noch nicht abschließend festgelegt. Aber Fakt ist, dass die Fraktion perspektivisch dieses „innerstädtische Filetstück nicht allein für Parkplätze nutzen“ will, wie Sebastian Engelmann auf Nachfrage betont. „Wir können der Idee eines Kulturzentrums, gegebenenfalls in Verbindung mit Wohnungen, viel abgewinnen. Es ist nach unserer Auffassung durchaus Bedarf da für Vereine und andere Organisationen für geeignete Räume“, erklärt er. Eher zurückhaltend in Sachen Parkplätze an dieser Stelle zeigt sich auch Heike Breitenbücher von der CDU. Sie erinnert an die Empfehlungen von Imakomm zur Stadtentwicklung, wonach in einer Einkaufsstraße besser keine Lücke zwischen den Geschäften gerissen werden sollte. So gesehen wäre ein Parkplatz auf dem Kino-Areal vielleicht nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss, gibt Heike Breitenbücher zu bedenken.