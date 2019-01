Marbach Alte Dame nach Gang zur Bank ausgeraubt

er Gang zu ihrer Bank ist für eine betagte Dame im Sommer vergangenen Jahres zum Albtraum geworden. Die 81-Jährige ging noch kurz zum Bäcker, nachdem sie bei der Bank in Ludwigsburg 2000 Euro Bargeld abhoben hatte, und stieg dann in die S-Bahn nach Hause. Kaum hatte sie die Bahn in Tamm verlassen, entriss ihr ein Mann von hinten ihre Tasche und rannte davon. Für diesen Raub müssen sich seit Dienstag vier Männer vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Marbach verantworten.