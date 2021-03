Marbach als Bastion der Grünen Marbach erweist sich als stärkste Bastion der Grünen

Kaum Verbesserungen für die CDU

Das war in Mundelsheim nicht der Fall. Dort und nur dort sowie in Hessigheim wurde die Partei von der CDU überflügelt, die im Wahlkreis Bietigheim-Bissingen Tobias Vogt als Nachfolger von Fabian Gramling ins Rennen geschickt hatte. In Mundelsheim durften sich die Christdemokraten letztlich über 31,6 Prozent der Stimmen freuen. Am tiefsten in der Wählergunst standen die Konservativen, für die Vogt über das Zweitmandat in den Landtag einziehen wird, in der Schillerstadt mit 20,8 Prozent und in Pleidelsheim mit 22,2 Prozent. Im Raum Marbach gelang es Vogt und der CDU auch in keiner Kommune, das Ergebnis der Partei von vor fünf Jahren zu verbessern – dafür aber unter anderem in der größten Stadt im Wahlkreis, Bietigheim-Bissingen.