Marbach Alles, was es braucht, auf 30 Quadratmetern

Marbach - In Deutschland geht die Entwicklung auf dem Immobilienmarkt schon seit Jahren in eine eindeutige Richtung: Die Wohnungen werden im Schnitt immer größer, pro Einwohner wird mehr Fläche in Anspruch genommen. Diesen Trend machen aber nicht alle mit. Stefanie Aldinger hat sich dafür entschieden, die umgekehrte Richtung einzuschlagen. Die Marbacherin will aus ihrem geräumigen Haus in der Mittleren Holdergasse in ein Tiny House auf demselben Grundstück umziehen, in dem sie sich auf knapp 30 Quadratmetern arrangieren muss.