Marbach Alleine weiter!

Wir planten hier weniger Stopps für den Nachkauf von Lebensmitteln, was zu mehr Gepäck am Anfang eines Abschnitts beitrug. Mehrere Male waren wir am Ende des Abschnitts „Out of food“ und mussten rationieren – eine Herausforderung, bei den extremen Anstiegen. Sabine ist nun 19 Kilogramm leichter, Olli 15. Wir hatten viel Glück mit dem Wetter: blauer Himmel am Tag, dafür Werte unter Null in der Nacht. Da ist es sehr schwer, am nächsten Morgen aus dem Zelt zu kommen. Der Herbst ist da, der erste Schnee des Jahres folgt bald.

Der Weg durch die High Sierra ist vor allem durch schwere An- und Abstiege, bis zu 35 Kilometer lang, gekennzeichnet. Darunter der Forester Pass, der mit seinen 4000 Metern der höchste Punkt des PCTs ist. Die Landschaft ist beeindruckend: nichts als Steine, Felsen und Seen. Im nördlichen Teil der Sierra geht es langsam wieder abwärts, die An- und Abstiege sind jedoch nicht weniger anstrengend. Jeder Kilometer wird hart erkämpft. Es geht weiterhin steil hinauf und beim Absteigen kann man sich kaum ausruhen, da der Weg über Steinbrocken führt. Die Natur ist nach wie vor überwältigend, in den Tälern läuft man durch endlose gelb-grüne Meadows und lichte Wälder, oben zeigt sich die Bergwelt weiterhin imposant.

Während unseres Aufenthaltes im Kennedy Meadows Nord Resort fegte ein Schneesturm über ganz Kalifornien hinweg. Die Straße zum Trailhead ist zwei Tage wegen Schnees gesperrt. Am 30. September wird sie gegen Mittag wieder freigegeben. Der Sturm hatte das Gebirge in eine weiße Landschaft verwandelt. Schon komisch: Wir haben die Sierra ja ursprünglich wegen Schnee übersprungen und mussten die letzten 125 Kilometer doch durch Schnee! Alles in allem war es machbar. Die Nächte waren aber hart Bei -12 Grad gefror sogar das Wasser im Zelt. Zum Glück wurde es von Tag zu Tag wieder wärmer. Die Pässe waren nun nicht mehr ganz so lang und so hoch, es blieb aber super anstrengend. Es wurde auch zunehmend einsamer auf dem Trail, wir trafen auch immer weniger Hiker, da die deckungsgleiche teilweise Streckenführung von PCT und John Muir Trail hier ein Ende hatte und uns keine JMT-Hiker mehr begegneten und noch weniger PCT-Hiker.

Am 5. Oktober erreichten wir South Lake Tahoe und feierten stolz das Ende der Sierra. Am Highway streckten wir die Daumen raus, um schnellstmöglich am Lake Tahoe die müden Knochen am Strand ausstrecken zu können. Der See ist der zweittiefste und einer der höchstgelegenen der USA. Wir standen kaum fünf Minuten, als Gail anhielt. Sie ließ uns nicht ins Motel gehen, wir durften in ihrem Bett schlafen und ihr Haus war unser. Sie selbst fuhr dann ein paar Tage zum Fischen, nachdem sie uns noch einen Tipp für eine Weinbar gegeben hatte. Ihre extreme Gastfreundschaft werden wir nicht vergessen. In der Bar trafen wir den Pianisten und Trompeter Kris, der schon mit Frank Sinatra gespielt hat. Er zeigte uns seine Lieblingsstellen. Und zum Abschluss gingen wir zum Oktoberfest, das zwei Tage lang in South Lake Tahoe stattfand. Lederhosen, Dirndl und Jodeln – diese Bandbreite macht den PCT aus.

Wenn wir zurück blicken, kommen uns viele Bilder in den Sinn: Wir sind bei großer Hitze durch die Wüste gelaufen, über Schneeabhänge und Gebirgsgrate. Haben aus Quellen, Flüssen und Seen Wasser geschöpft und gefiltert. Wir sind von Moskitos verfolgt worden, haben Feuer gemacht, wasserarme und von Essen reduzierte Strecken gemeistert, sind Schlangen, Skorpionen, Stinktieren, Pumas, Murmeltieren, einem Stachelschwein und einem Kojoten begegnet. Wir sind im Regen gelaufen und wurden vom Wind fast davon geblasen, haben Unmengen Eichhörnchen gesehen, neue Vogelarten kennen gelernt, Froschkonzerten gelauscht, Eulen rufen hören, Pilze über Nacht wachsen sehen den Sternenhimmel neu entdeckt. Wir fühlten uns in von Moos überwachsenen Urwäldern mit Riesenfarnen wie im Märchen, haben uns von Huckelberries und Thumbberries ernährt, hier und dort Waldbrände gesehen und sind unter uralten und riesigen Pinien, Cedern und anderen Bäumen gelaufen. Wir haben in Pools heißer Quellen gebadet und den ganzen Reichtum auf und um den Pacific Crest Trail bis zuletzt ausgekostet. Doch auch die angrenzende Zivilisation gehört dazu. Wir haben Highways und Bahngleise überquert, sind unter Interstates durchgelaufen, über Dämme gegangen, haben auf Parkplätzen übernachtet sowie historische Landmarks gesehen.