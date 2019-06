Marbach/Affalterbach-Wolfsölden Wolfsölden kämpft mit Wassermassen

Auch in Rielingshausen muss die Feuerwehr am Samstagmittag ausrücken: In die Gemeindehalle ist Wasser eingedrungen. „In den vergangenen 72 Stunden haben wir neun Einsätze gehabt“, sagt der Marbacher Kommandant. Dabei lobt er die interkommunale Zusammenarbeit sehr. Gerade am Samstagmittag hat die Marbacher Wehr in Affalterbach ausgeholfen, denn die Apfelbachgemeinde ist extrem von dem Unwetter betroffen gewesen. Bürgermeister Steffen Döttinger berichtet von 15 vollgelaufenen Kellern im Kernort und den Ortsteilen. Dramatisch geht es am Mittag in Wolfsölden zu. Aus etwa drei Bereichen, so berichtet der Bürgermeister, sind große Wassermassen zusammengeflossen. Das hat der Regenwasserkanal nicht geschafft. Während er unterirdisch durch den Ortskern noch standgehalten hat, ist er am Hang zur dortigen Mühle gebrochen. Rohrteile werden derzeit vom THW geborgen. Die Mühle in Wolfsölden ist fast schon von Wasser umspült, überall Geröll. „Evakuieren mussten wir aber nicht“, so Döttinger weiter. Mit speziellen Hochwasserbarrieren des Landkreises, die die Feuerwehr Remseck mit nach Affalterbach gebracht hat, werden die Häuser im Ortskern gesichert, während das Wasser kontrolliert abgeleitet wird. „Das war nötig als die zweite Flutwelle mit dem zweiten Gewitter kam“, berichtet Döttinger. Insgesamt sind am Samstagmittag in Affalterbach 120 Einsatzkräfte vor Ort: Feuerwehr Affalterbach, Marbach, Remseck, das THW Ludwigsburg und die Polizei.