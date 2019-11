Marbach Ärzte wollen Belegbetten unbedingt erhalten

Zwar hatte der RKH-Regionaldirektor Matthias Ziegler im Gespräch mit dieser Zeitung eine Einigung für möglich gehalten, doch in welche Richtung sich der Aufsichtsrat der Kliniken am kommenden Dienstag bewegt, gilt als ungewiss. „Wir befürchten, dass die RKH Pläne verfolgt, die nicht mit unseren Vorstellungen von Grundversorgung übereinstimmen“, sagt Dr. Dirk Weimann, einer der drei Chirurgen. „Wir wollen unser breites Spektrum an Leistungen erhalten“, sagt Weimann. Deshalb sei es wichtig, auch weiterhin 25 Belegbetten zu betreiben, wenn das zweite Gesundheitszentrum neben dem ersten gebaut werde. Eine Garantie oder ein Konzept dafür habe die RKH bislang noch nicht vorgelegt. „Wenn die 25 Betten erst einmal gestrichen sind, wird es sie im Landesbettenplan nie wieder geben.“