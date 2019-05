Marbach Abgasfreie Busse sind in Marbach noch Zukunftsmusik

Das geht aus der Antwort hervor, die die Stadt von der DB Regio Bus erhalten hat. Das Unternehmen hat den Zuschlag für das Linienbündel 6 erhalten, das für Marbach relevant ist, und weist darauf hin, dass ein Bus mit ökologischem Antrieb doppelt so viel wie ein Diesel-Fahrzeug koste. Außerdem sei die Reichweite begrenzt, die Busse müssten zwischendurch geladen werden. Dazu bräuchte es aber entsprechende Stromtankstellen. Der Ordnungsamtsleiter Andreas Seiberling machte auf ein weiteres Manko aufmerksam: die Schwierigkeit, an Fördermittel zu kommen. Er erinnerte daran, dass der Stickoxid-Anteil bei den Messungen in Marbach zuletzt unter den Grenzwerten gelegen habe. Und Zuschüsse gebe es nur, wenn die Busse vorwiegend in Gebieten eingesetzt werden, in denen sich die Luftqualität nachweislich in einem kritischen Korridor bewege.