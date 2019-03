Marbach 40 Schüler dürfen nicht aufs FSG

Keine Sektkorken werden in der benachbarten Gemeinschaftsschule knallen. Dort sind die Zahlen weiter rückläufig. 48 Anmeldungen gab es für das Schuljahr 2017/18, für das laufende waren es 44 und gerade mal 32 sind es für das kommende. Laut Schulleiterin Silke Benner sind auch sehr viele Kinder mit Realschulempfehlung darunter. Überrascht ist Benner nicht. „Ich hab’ befürchtet, dass es einen Rückgang geben wird. So was spürt man – beispielsweise auch beim Tag der offenen Tür.“ Mit Ach und Krach schafft die Tobuas-Mayer-Schule zweizügig zu bleiben. An was es liegt? Silke Benner verweist auf mehrere Punkte. Die politische Lage zum Thema Gemeinschaftsschule sei schwierig, sagt sie. So werde beispielsweise im Landkreis derzeit diskutiert, ob die Oberstufe nun komme oder nicht. Außerdem böten auch die Realschulen den Hauptschulabschluss an. „Und dann gab es einfach weniger Grundschüler.“ Das Konzept ihrer Schule sei gut, betont Benner. Das zeigten auch die Ergebnisse der in Klasse 8 durchgeführten Vergleichsarbeiten in Mathematik, Deutsch und Englisch, an denen in diesem Jahr zum ersten Mal Achtklässler der Tobias-Mayer-Schule teilgenommen haben. „Und da lagen wir bei den Ergebnissen in allen Fächern über dem Landesschnitt. Es ist schade, dass das bei den Eltern nicht ankommt.“ Doch wer Benner kennt, weiß, dass sie eine Kämpfernatur ist und für ihre Schule und ihr Konzept brennt. „Vielleicht müssen wir einfach durch diese Talsohle.“

An steigende Schülerzahlen bei der Tobias-Mayer-Schule glaubt auch der Erste Beigeordnete, Gerhard Heim. Für die Kernsanierung des Bildungszentrums spiele der aktuelle Rückgang der Schülerzahlen keine Rolle. In diesem Jahr werden Brandschutzmaßnahmen erldigt, 2020 geht es dann richtig los. „Wir gehen bei der Sanierung bei beiden Schulen von einer Dreizügigkeit aus.“ Dass am FSG erstmals Schüler abgewiesen werden müssen, habe auch die Stadtverwaltung nicht erwartet. „Aber mehr Schüler geht einfach nicht. Jeder Raum ist bis auf den letzten Quadratmeter voll ausgenutzt.“