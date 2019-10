Marbach 22 neue Feuerwehrleute für den Landkreis

Marbach - In der Feuerwache Marbach hat es auch dieses Jahr wieder eine Grundausbildung gegeben, bei der 22 Teilnehmer ausgebildet wurden. Die Gruppe bestand aus 21 Männern und einer Frau aus insgesamt zwölf Feuerwehren. Der Lehrgang fand im Zeitraum vom 17. September bis zum 26. Oktober, immer dienstag- und donnerstagabends für je drei Stunden und am Samstag über gleich acht Stunden statt. Dabei lernten wir theoretische und praktische Grundlagen sowie die Geräte auf unseren Fahrzeugen kennen. Wir übten Einsatz-Szenarien und festigten so unser Können und Wissen. Das DRK Steinheim unterwies uns in der Ersten Hilfe, angepasst an die Feuerwehr-Arbeit. Zum Abschluss wurde unser Wissen in einer schriftlichen Prüfung mit praktischer Knotenprüfung getestet. Am vergangenen Samstag, 26. Oktober, gab es schließlich die große Abschlussübung, bei der wir unser Können den Ausbildern, den Prüfern und Gästen zeigen durften.