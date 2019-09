Marbach 20. Refill-Station

Marbach - Das „Antiquariat friedrich“ in Marbach erhält am heutigen Freitag, 27. September, um 14.30 Uhr als 20. Refill-Station den ersten Original-Marbach-Refill-Sticker und macht damit sichtbar, dass man auch hier kostenfrei mit Trinkwasser versorgt wird. Die Marbacher Nachhaltigkeitsinitiative n*gruppe hat für die Aktion seit April 20 Refill-Stationen gewinnen können, an denen Marbacher, Durchreisende, Touristen und andere Durstige kostenlos ihre eigene Flasche mit gesundem Trinkwasser auffüllen können.